США обвиняют РФ и вводят санкции против ряда российских СМИ, так как опасаются победы кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа. Такое мнение выразил политик, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Глубинное государство — это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки! Никого больше нельзя обманывать: единственное вмешательство в нашу жизнь – это коррумпированная олигархия, именно её нужно выгнать», — написал политик в соцсети Х.

Филиппо счёл немыслимым, что Россию в очередной раз обвиняют во вмешательстве в выборы президента США, как это было в 2016 году. Он напомнил, что тогда обвинения были официально отвергнуты. Также политик указал, что нападки на телеканал RT (Russia Today) являются атакой на свободу слова в Соединённых Штатах.