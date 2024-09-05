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5 сентября, 12:43

«Порочный яд»: Во Франции пропесочили США за очередную клевету в адрес России

Политик Филиппо: Обвинения США в адрес РФ связаны с опасением победы Трампа

США обвиняют РФ и вводят санкции против ряда российских СМИ, так как опасаются победы кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа. Такое мнение выразил политик, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Глубинное государство — это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки! Никого больше нельзя обманывать: единственное вмешательство в нашу жизнь – это коррумпированная олигархия, именно её нужно выгнать», — написал политик в соцсети Х.

Филиппо счёл немыслимым, что Россию в очередной раз обвиняют во вмешательстве в выборы президента США, как это было в 2016 году. Он напомнил, что тогда обвинения были официально отвергнуты. Также политик указал, что нападки на телеканал RT (Russia Today) являются атакой на свободу слова в Соединённых Штатах.

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Напомним, что накануне в США ввели санкции против ряда российских СМИ. Уточняется, что издания и агентства были внесены в перечень иностранных миссий из-за якобы вмешательства в американские выборы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Дарья Нарыкова
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