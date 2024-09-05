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5 сентября, 12:47

Сафонов остался в запасе: Назван состав сборной России по футболу на матч с Вьетнамом

Обляков будет капитаном сборной России по футболу в матче с Вьетнамом

В четверг, 5 сентября, на стадионе «Ми Динь» в Ханое состоится футбольный матч между сборными РФ и Вьетнама. Уже известно, какие игроки выйдут в стартовом составе российской команды.

Стартовый состав сборной России на матч с Вьетнамом. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

Стартовый состав сборной России на матч с Вьетнамом. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

В их числе Андрей Лунёв, Данил Круговой, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Артём Карпукас, Никита Кривцов, Сергей Пиняев и Тамерлан Мусаев. При этом капитаном будет полузащитник ЦСКА Иван Обляков. В запасе находятся, в частности, Матвей Сафонов, Евгений Латышонок, Даниил Хлусевич и Арсен Адамов.

Как сообщал Life.ru, 5 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Вьетнама, а 7 сентября — со сборной Таиланда. Оба матча состоятся в Ханое (Вьетнам) и начнутся в 16:00 по Москве. Как подчеркнули в РФС, предстоящие товарищеские матчи пойдут в зачёт рейтинга ФИФА.

Зиньковского и Адамова вызвали в сборную России по футболу на матчи в Ханое
Зиньковского и Адамова вызвали в сборную России по футболу на матчи в Ханое
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Telegram / Сборная России по футболу

Никита Осипов
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