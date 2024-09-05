«Новая картина будущего»: Малофеев констатировал крушение мира по-американски

После окончания холодной войны на планете утвердилась доминирующая роль США. Однако за несколько десятилетий мир не стал более стабильным, процветающим или безопасным, уверен учредитель «Царьграда» Константин Малофеев. Выступая на ВЭФ, предприниматель констатировал крушение мира по-американски.

По его словам, картина будущего у человечества связана с отсутствием гегемона и «универсальной» либеральной политики, при которой олигархи-глобалисты могут устанавливать контроль над целыми странами и регионами. К примеру, сегодня в США решается, могут ли торговать между собой Китай и Индонезия, заметил Малофеев.

«Из-за этого мировая торговля, мировая экономика стала перестраиваться. И у нас появилась новая картина будущего, связанная уже с другим мироустройством», — подчеркнул Малофеев.

В частности, он выделил роль Юго-Восточной Азии и БРИКС в построении свободного мира, который основан на взаимном уважении и сотрудничестве. В данных объединениях, по словам Малофеева, никто не мешает экономику с политикой и не вводит санкции, а участники не диктуют друг другу свою волю.