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5 сентября, 12:55

Ставропольских поджигателей Библии отправили в колонию на два года

Молодые люди из Ставропольского края, которые в преддверии Пасхи сожгли Библию на камеру, получили до двух лет двух месяцев колонии. Соответствующее решение в четверг, 5 сентября, вынес Новоалександровский суд, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

Фигуранты дела при задержании и на суде. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

«Приговором суда двум совершеннолетним молодым людям назначено наказание от двух лет до двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Третьему подсудимому, которому ещё нет и 18 лет, назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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Напомним, что в мае в соцсетях появилось видео, на котором группа людей сжигает Новый Завет. Героями ролика оказались трое уроженцев Ставрополья, причём совершеннолетия достиг только один из них. Все они были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

Наталья Демьянова
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