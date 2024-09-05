Ставропольских поджигателей Библии отправили в колонию на два года

Молодые люди из Ставропольского края, которые в преддверии Пасхи сожгли Библию на камеру, получили до двух лет двух месяцев колонии. Соответствующее решение в четверг, 5 сентября, вынес Новоалександровский суд, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

Фигуранты дела при задержании и на суде. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

«Приговором суда двум совершеннолетним молодым людям назначено наказание от двух лет до двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Третьему подсудимому, которому ещё нет и 18 лет, назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.