«Думали, что полёт — часть задания»: Раскрыты подробности ЧП на хоррор-квесте в Башкирии

Студенты, которые пострадали при прохождении хоррор-квеста в Стерлитамаке (Башкирия), думали, что полёт из окна является одним из заданий. Они рассчитывали, что приземлятся на что-то мягкое, однако упали прямо на асфальт, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Пострадавший парень рассказал, как вывалился из окна во время прохождения квеста в Башкирии. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Один из пострадавших Салохиддин рассказал телеграм-каналу, что вместе с друзьями отправился на квест «Дитя тьмы 2. Дом кукольщика». Там по сюжету оживают страшные куклы и совершают зверские убийства. Пострадавшие отметили, что «ожившая кукла» загнала их в одну из комнат электрошокером и выключила свет. Ребята испугались и облокотились на одну из стен старого дома, где располагалось окно, прикрытие фанерой. В результате оно вылетело на улицу вместе с участниками квеста.

В Башкирии рассказали версию, почему студенты могли выпасть из окна на квесте. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

У Салохиддина зафиксировали ушиб поясницы и разрыв тканей головы, у второго пострадавшего сломана рука, на неё наложен гипс. Третий студент ещё две недели будет лежать в больнице с сотрясением мозга и порезом на голове от осколков стекла.

По словам пострадавших, владелец квеста пообещал компенсировать стоимость лечения, а также возместить ущерб за пропущенные рабочие дни. Однако затем, по словам Салохиддина, тот сказал, что будет решать проблему в суде.

Сотрудники квеста «Проект-фобия» в Башкирии утверждают, что ребята якобы сами виноваты в случившемся. По их словам, студенты от испуга могли ломиться в окно, перепутав его с дверью.