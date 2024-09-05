Жена футболиста Игоря Жиркова стала мамой в четвёртый раз

В семье Инны и Игоря Жирковых родился четвёртый ребёнок. Радостным событием футболист поделился на своей странице в соцсетях. В день родов спортсмен прибыл в клинику к жене, чтобы оказать ей поддержку. Мама получила много слов поддержки.

«Получила много сообщений от друзей о том, что они плохо спали всю ночь, многим снилась я. Значит уже точно – скоро появится мой малыш! Я, честно, не думала, что буду так волноваться. Спасибо всем за добрые слова», – поделилась Инна.

У пары 4 сентября родился сын. У них уже есть два мальчика и одна дочь. Они вместе с 2008 года.