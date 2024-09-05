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5 сентября, 13:13

Жена футболиста Игоря Жиркова стала мамой в четвёртый раз

Семья Жирковых с сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / innazhirkova

Семья Жирковых с сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / innazhirkova

В семье Инны и Игоря Жирковых родился четвёртый ребёнок. Радостным событием футболист поделился на своей странице в соцсетях. В день родов спортсмен прибыл в клинику к жене, чтобы оказать ей поддержку. Мама получила много слов поддержки.

«Получила много сообщений от друзей о том, что они плохо спали всю ночь, многим снилась я. Значит уже точно – скоро появится мой малыш! Я, честно, не думала, что буду так волноваться. Спасибо всем за добрые слова», – поделилась Инна.

У пары 4 сентября родился сын. У них уже есть два мальчика и одна дочь. Они вместе с 2008 года.

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Недавно бывшая супруга футболиста Павла Погребняка Мария вновь вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского. Они провели акт бракосочетания в одном из столичных отделений многофункционального центра. Девушка находится на последнем месяце беременности.

Николай Рюмин
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