Засоры и гниение: Россиянам объяснили, почему нельзя выливать супы в унитаз

Некоторые люди выливают остатки супов и бульонов в унитаз, однако делать этого не стоит сразу по нескольким причинам. В чём кроется опасность, россиянам объяснила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

По её словам, жиры и масла, содержащиеся в супах, могут застывать на канализационных трубах, скапливаться и вместе с другими пищевыми остатками вызывать засор. Более того, в местах скопления отходов может начаться процесс гниения. Поэтому эксперт рекомендовала действовать иным образом.

«Остатки масла с посуды лучше промокнуть и собрать бумажной салфеткой. Если остатков масла или супа много, нужно перелить их в отдельную ёмкость, плотно закрыть её и выбросить в ведро или мусорный контейнер», — отметила она в беседе с «Газетой.ru».

Также эксперт призвала не сливать кипяток в раковину, если в доме установлены трубы из ПВХ. Они не выдерживают температуру выше 60 градусов, поэтому могут деформироваться, что приведёт к прорыву.