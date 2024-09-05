Нападающий «Зенита» Иван Сергеев вернулся в «Крылья Советов»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев перешёл в самарские «Крылья Советов», за которые он уже выступал ранее. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Презентация возвращения Ивана Сергеева в «Крылья Советов». Видео © Telegram / ПФК «Крылья Советов»

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба», — говорится в сообщении.

Сергеев выступал за «Зенит» с 2022 года. В составе сине-бело-голубых форвард забил 30 голов и сделал 12 результативных передач за 93 игры (6 голов и три ассиста за 26 матчей в минувшем сезоне). Вместе с петербуржцами он стал трёхкратным чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны.

В телеграм-канале самарского клуба уточняется, что контракт с 29-летним футболистом заключён на три года, Сергеев будет играть под 13-м номером. В 2020-2021 годах он уже выступал за «Крылья» и забил 51 гол в 66 матчах. Также нападающий оформил 15 голевых передач. В сезоне 2020/21 он стал лучшим бомбардиром ФНЛ.

«Рады, что Иван Сергеев вернулся в команду! Мы все хорошо знакомы с его качествами и высоко оцениваем профессионализм. Надеемся, что он поможет нам добиться поставленных целей», — отметил спортивный директор «КС» Сергей Корниленко.