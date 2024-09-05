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5 сентября, 14:08

МВД России объявило в розыск блогера Матвеева*

Ян Матвеев*. Обложка © Скриншот YouTube / «Популярная политика»

Ян Матвеев*. Обложка © Скриншот YouTube / «Популярная политика»

МВД России объявило в розыск блогера Яна Матвеева*. Это следует из базы данных ведомства.

«Матвеев Ян Андреевич*, 08.03.1990 года рождения», — говорится в карточке.

По какой именно статье УК РФ разыскивают блогера, неизвестно.

Ян Матвеев* — блогер и обозреватель, который известен своей проукраинской позицией. Он попал в реестр иноагентов в мае 2023 года. После этого Матвеева* дважды штрафовали за несоблюдение иноагентских ограничений.

МВД России объявило в розыск главу Transparency Russia* Шуманова**
МВД России объявило в розыск главу Transparency Russia* Шуманова**

Ранее Life.ru рассказывал, что публицист Олег Кашин* объявлен в розыск по уголовной статье. В настоящее время журналист проживает в Лондоне.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Демьянова
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