Врач рассказал, в каких случаях человека можно вернуть к жизни после смерти

В классической медицине выделяют два вида смерти человека. Клиническая предполагает, что пациента можно реанимировать, то есть вернуть к жизни, а при биологической специалисты бессильны. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин, комментируя опыт доктора Пини Парнии, который якобы научился оборачивать вспять неизбежное.

По словам кандидата медицинских наук, при длительных нарушениях в работе организма, как правило, мозг погибает, поэтому полноценно вернуть человека к жизни невозможно. Соответственно, идеи доктора Парнии не имеют научного обоснования, а его опыты на свиньях нельзя применить к людям.

В то же время существуют сведения о том, что человека можно вернуть к жизни через 30–50 минут после смерти, но теория Парнии не имеет к ним отношения. Для этого, по словам врача, нужны особые условия содержания тела.

«Когда люди в экстремальных ситуациях попадали в холодные воды и находились там длительное время, работу мозга удавалось восстановить», — отметил врач в беседе с «Вечерней Москвой».