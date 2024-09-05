ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики, рассказал источник журналистов в силовых структурах. Он подчеркнул, что наши штурмовики «совершили невозможное».

« [Они] прорвали оборону противника в районе Клещеевки», — сказал собеседник ТАСС, отметив, что за последнеи недели противник понёс на данном направлении большие потери.

Напомним, ВС РФ продвигаются далеко не только в районе Клещеевки. ВСУ даже вынуждены учинять нашим бойцам опасные для природы и мирных граждан препятствия — например, в Харьковской области они поджигают леса и поля. Причём всё это рядом с населёнными пунктами.