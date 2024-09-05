Премьер Косово не смог решить уравнение и опозорился перед школьниками

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти извинился за то, что не смог решить школьную задачку по математике. С таким заявлением политик выступил после того, как в соцсетях завирусилось видео, на котором он неверно решил линейное уравнение с одной переменной. Курти уверенно написал ответ на доске, а присутствовавшие в классе тут же зааплодировали ему.

Премьер Косово Курти не смог справиться с задачей по математике для школьников. Видео © X / Faton700

«Мне вновь захотелось сесть за школьную скамью. Но должен отметить, что теперь я рад, что в тот момент не был одним из учеников, потому что не получил бы проходной балл», — написал Курти в соцсетях.

На днях Курти вместе с министром образования приехал открыть школу в городе Подуево, где встретился с учениками и под камеры попробовал решить уравнение. Позже пользователи соцсетей заметили, что он ошибся. У Курти результат вышел x = 5, а х должен быть равен нулю.