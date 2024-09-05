Группа студентов-зоорадикалов ворвалась в московский цирк и перепугала животных

Зоорадикалы ворвались ночью в Большой Московский цирк и перепугали всех животных. Хулиганы пытались подключиться к видеокамерам, чтобы транслировать прохожим обстановку внутри здания.

Группа зоорадикалов из московского вуза ворвалась в цирк и перепугала животных. Видео © SHOT

Как стало известно SHOT, минувшей ночью 11 молодых людей провели настоящую спецоперацию по незаконному проникновению в цирк на Вернадского. Вооружившись альпинистским оборудованием, парни и девушки пробрались на территорию и взломали щиток системы видеонаблюдения. Они собирались вывести кадры изнутри здания на проектор, который заранее установили в парке неподалёку. Довести план до конца не успели: всех задержала Росгвардия, которую вызвали охранники.

Предварительно, на экстремальный «подвиг» компания пошла, чтобы выразить свой протест против использования животных на манеже. Заместитель генерального директора Большого Московского цирка Татьяна Запашная рассказала, что время от времени зоорадикалы приходят ко входу с пикетами, что, впрочем, никак не влияет на число посетителей представлений.

Группа зоорадикалов из московского вуза ворвалась в цирк и перепугала животных. Видео © SHOT

Задержанные оказались студентами Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Полиция проводит проверку. К разбирательству подключился руководитель ФПБК, юрист Виталий Бородин, который требует возбудить уголовное дело по статье «хулиганство».