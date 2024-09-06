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6 сентября, 05:17

Не премиальная программа: Лерчек хотят засудить из-за бесполезного курса за 2 млн рублей

Юрист подала в суд на Лерчек из-за бесполезного курса за 2 миллиона рублей

Блогер Лерчек. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут

Блогер Лерчек. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут

Основательница столичной юридической фирмы Ани Багдасарян подала в суд на блогершу Лерчек из-за курса за 2 млн рублей. По данным SHOT, Валерия Чекалина обещала эксклюзивное обучение по разработке стратегий и личностному росту, но вместо этого советовала похудеть или же штрафовала девушек за отсутствие свиданий.

Как сообщает канал, юрист приобрела «Премиальную программу с Валерией Чекалиной». Девушка была уверена, что курс будет включать в себя индивидуальное кураторство и Zoom-собеседования. Однако эти встречи так и не состоялись. Вместо этого курс, на который записались всего 7 человек, стал чередой странных советов и обсуждений.

В частности, блогерша рассказывала, как "достигла небывалого успеха" и требовала, чтобы девушки заставили своих мужей сводить их на свидания, а иначе — штраф. Кому-то она советовала похудеть и обратиться к её знакомым диетологам, которые ещё и могли за это сделать скидку.

После двух занятий основатель юридической фирмы и ещё четыре участника курса решили прекратить обучение и потребовали вернуть свои деньги. К слову, Багдасарян успела оплатить миллион рублей. Несмотря на попытки вернуть оплату, до сих пор деньги не возвращены. В результате Багдасарян пошла в суд.

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Ранее блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) опубликовала в социальных сетях фото судебного документа о разводе с мужем Артёмом Чекалиным, сообщив, что их брак был официально расторгнут 13 августа. В своём посте она поблагодарила бывшего супруга за прожитые годы и детей, а также пожелала ему счастья, подчеркнув, что, несмотря на развод, они навсегда останутся родителями своих общих детей.

Кирилл Сосновских
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