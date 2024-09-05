В Петербурге началось разбирательство по делу экс-руководителей «Балтики»
Выборгский суд рассмотрит обвинения в адрес бывших топ-менеджеров «Балтики»
Экс-президент пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников в Выборгском районном суде. Обложка © ТАСС / Илья Выдревич
В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга начнётся разбирательство по делам бывших топ-менеджеров пивоваренного завода «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По её словам, дела Шерстенникова и Рогачевского зарегистрированы в суде, и начнут рассматриваться в ближайшее время. Первому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по части 1 статьи 201 УК РФ. Второго обвиняют в пособничестве в злоупотреблении полномочиями по части 5 статьи 33 и части 1 статьи 201 УК РФ.
Напомним, что следствие выдвинуло обвинение экс-президенту пивоваренной компании «Балтика» Денису Шерстенникову и вице-президенту Антону Рогачевскому в мошенничестве на сумму почти 300 млн рублей. По версии следствия, Шерстенников и Рогачевский, вместе с неустановленными сотрудниками «Балтики», обманом передали право на интеллектуальную собственность казахстанскому ТОО «Карлсберг Казахстан» и белорусскому ООО «Виста БиУай Ко».