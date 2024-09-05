В Петербурге началось разбирательство по делу экс-руководителей «Балтики»

В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга начнётся разбирательство по делам бывших топ-менеджеров пивоваренного завода «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По её словам, дела Шерстенникова и Рогачевского зарегистрированы в суде, и начнут рассматриваться в ближайшее время. Первому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по части 1 статьи 201 УК РФ. Второго обвиняют в пособничестве в злоупотреблении полномочиями по части 5 статьи 33 и части 1 статьи 201 УК РФ.