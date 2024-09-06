Болгар рассказала, как Дуров собирался устроить свою семью в французской столице

В 2018 году основатель Telegram Павел Дуров разрабатывал амбициозный план по переселению своей семьи в Париж. По информации, предоставленной матерью его троих детей Ириной Болгар, бизнесмен намеревался обеспечить их проживание в престижном районе Нёйи-сюр-Сен.

«Глава Telegram Павел Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж — в тот же год, когда он встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства», — сообщает издание Politico, ссылаясь на Болгар.

Месячная аренда роскошного дома в этом районе составляла 105 тысяч евро, что эквивалентно примерно 7,8 млн рублей по курсу того времени. Дуров планировал покрывать все расходы на аренду, но сам не собирался жить с семьей.

Однако Болгар решила не переезжать и расторгла договор аренды, подписанный в ноябре 2018 года. В результате, мать детей Дурова выбрала Женеву в качестве нового места жительства. Тем не менее связи с главой Telegram сохранились, и они продолжали встречаться в Париже, останавливаясь в роскошных отелях, таких как Ритц.

До 2022 года обсуждались планы по покупке недвижимости в Европе, в частности, в Женеве или во французских городах у границы со Швейцарией. По словам Болгар, рассматривался вариант приобретения дома стоимостью 100 миллионов евро.