Болгар рассказала, как Дуров собирался устроить свою семью в французской столице
Politico: Дуров в 2018 году планировал перевезти Болгар и детей в Париж
Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar
В 2018 году основатель Telegram Павел Дуров разрабатывал амбициозный план по переселению своей семьи в Париж. По информации, предоставленной матерью его троих детей Ириной Болгар, бизнесмен намеревался обеспечить их проживание в престижном районе Нёйи-сюр-Сен.
«Глава Telegram Павел Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж — в тот же год, когда он встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства», — сообщает издание Politico, ссылаясь на Болгар.
Месячная аренда роскошного дома в этом районе составляла 105 тысяч евро, что эквивалентно примерно 7,8 млн рублей по курсу того времени. Дуров планировал покрывать все расходы на аренду, но сам не собирался жить с семьей.
Однако Болгар решила не переезжать и расторгла договор аренды, подписанный в ноябре 2018 года. В результате, мать детей Дурова выбрала Женеву в качестве нового места жительства. Тем не менее связи с главой Telegram сохранились, и они продолжали встречаться в Париже, останавливаясь в роскошных отелях, таких как Ритц.
До 2022 года обсуждались планы по покупке недвижимости в Европе, в частности, в Женеве или во французских городах у границы со Швейцарией. По словам Болгар, рассматривался вариант приобретения дома стоимостью 100 миллионов евро.
Ранее предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Ирина Болгар сообщила, что швейцарский суд лишил Павла Дурова родительских прав. По её словам, это решение трибунал по защите детей и взрослых приняо, опираясь на результаты расследования органов опеки Женевы.