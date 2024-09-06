Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 00:16

Байден снова перепутал Южную Корею с Северной, заявив о визите в КНДР

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Действующий президент США Джо Байден во время выступления на митинге в штате Висконсин снова оговорился. Так, он заявил, что бывал в Северной Корее, где обсуждал вопрос о переносе в Штаты заводов по производству компьютерных чипов.

«Страны, по которым я ездил, от Северной Кореи, как бы то ни было, Южной Кореи, по всему миру, чтобы получить заводы по производству компьютерных чипов», — оговорился Байден, но быстро исправился.

«Мне больше нельзя заходить в толпы»: Байдену запретили приближаться к людям
«Мне больше нельзя заходить в толпы»: Байдену запретили приближаться к людям

Не так давно Байден выдал, что гордится тем, что был «первой чернокожей женщиной, работавшей с чернокожим президентом». Речь шла о его работе вице-президентом в период, когда администрацию США возглавлял Барак Обама.

Илья Попов
  • Новости
  • Джо Байден
  • Южная Корея
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров