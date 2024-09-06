Байден снова перепутал Южную Корею с Северной, заявив о визите в КНДР

Действующий президент США Джо Байден во время выступления на митинге в штате Висконсин снова оговорился. Так, он заявил, что бывал в Северной Корее, где обсуждал вопрос о переносе в Штаты заводов по производству компьютерных чипов.

«Страны, по которым я ездил, от Северной Кореи, как бы то ни было, Южной Кореи, по всему миру, чтобы получить заводы по производству компьютерных чипов», — оговорился Байден, но быстро исправился.