Байден вновь сморозил чушь, на этот раз решив, что он чернокожая женщина

Президент США Джо Байден назвал себя чернокожей женщиной в эфире радиостанции WURD в Филадельфии, штат Пенсильвания. Как выяснилось, он оговорился, подразумевая работу вице-президентом в администрации Барака Обамы.

"Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной <...> и служить вместе с чернокожим президентом", — произнёс Байден.