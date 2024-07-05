Байден вновь сморозил чушь, на этот раз решив, что он чернокожая женщина
Байден в радиоэфире назвал себя чернокожей женщиной
Президент США Джо Байден назвал себя чернокожей женщиной в эфире радиостанции WURD в Филадельфии, штат Пенсильвания. Как выяснилось, он оговорился, подразумевая работу вице-президентом в администрации Барака Обамы.
"Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной <...> и служить вместе с чернокожим президентом", — произнёс Байден.
В последнее время Байдена всё чаще призывают снять кандидатуру с предстоящих выборов в США после провальных дебатов с Дональдом Трампом. А до этого действующий президент не раз проявлял себя не как лидер большой и сильной страны, а как человек со "старческими странностями". Например, на саммите G7 в июне он смутил гостей, томно прильнув лбом к голове папы римского.
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