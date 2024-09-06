Маск предрёк демографический кризис в ЕС

Евросоюз неизбежно столкнётся с демографическим кризисом. Такое мнение высказал американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск.

«Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно», — написал Маск в комментарии в соцсети Х о ситуации в странах Евросоюза.

Ранее Life.ru кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента страны намерен учредить комиссию для повышения эффективности американского правительства. Как заявил бывший хозяин Белого дома в ходе выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе, возглавит её миллиардер Илон Маск.