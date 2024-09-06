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6 сентября, 02:37

Маск предрёк демографический кризис в ЕС

Маск заявил о пикирующих показателях рождаемости в Европе

Американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Евросоюз неизбежно столкнётся с демографическим кризисом. Такое мнение высказал американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск.

«Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно», — написал Маск в комментарии в соцсети Х о ситуации в странах Евросоюза.

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Ранее Life.ru кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента страны намерен учредить комиссию для повышения эффективности американского правительства. Как заявил бывший хозяин Белого дома в ходе выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе, возглавит её миллиардер Илон Маск.

Илья Попов
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