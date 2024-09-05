Трамп пообещал создать комиссию для аудита правительства, которую возглавит Маск
Трамп в случае победы на выборах пообещал создать комиссию под началом Маска
Трамп в случае победы на выборах пообещал создать комиссию, которую возглавит Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz / Frederic Legrand - COMEO
Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента страны намерен учредить комиссию для повышения эффективности американского правительства. Как заявил бывший хозяин Белого дома в ходе выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе, возглавит её миллиардер Илон Маск.
По словам Трампа, комиссия будет выполнять задачи по проведению полного финансового аудита и проверке показателей всего правительства федерации. Также она будет рекомендовать радикальные реформы, «потому что дальше так продолжаться не может», высказался политик.
Напомним, что республиканец Дональд Трамп намерен предложить американскому бизнесмену Илону Маску пост в своей администрации в случае победы на выборах. Кандидат в президенты хочет выделить бизнесмену должность советника или члена кабинета главы американской администрации. Маск на предложение ответил согласием.