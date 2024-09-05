Трамп пообещал создать комиссию для аудита правительства, которую возглавит Маск

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента страны намерен учредить комиссию для повышения эффективности американского правительства. Как заявил бывший хозяин Белого дома в ходе выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе, возглавит её миллиардер Илон Маск.

По словам Трампа, комиссия будет выполнять задачи по проведению полного финансового аудита и проверке показателей всего правительства федерации. Также она будет рекомендовать радикальные реформы, «потому что дальше так продолжаться не может», высказался политик.