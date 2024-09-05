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5 сентября, 20:05

Трамп пообещал создать комиссию для аудита правительства, которую возглавит Маск

Трамп в случае победы на выборах пообещал создать комиссию под началом Маска

Трамп в случае победы на выборах пообещал создать комиссию, которую возглавит Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz / Frederic Legrand - COMEO

Трамп в случае победы на выборах пообещал создать комиссию, которую возглавит Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz / Frederic Legrand - COMEO

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента страны намерен учредить комиссию для повышения эффективности американского правительства. Как заявил бывший хозяин Белого дома в ходе выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе, возглавит её миллиардер Илон Маск.

По словам Трампа, комиссия будет выполнять задачи по проведению полного финансового аудита и проверке показателей всего правительства федерации. Также она будет рекомендовать радикальные реформы, «потому что дальше так продолжаться не может», высказался политик.

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Назван победитель электронных псевдовыборов в США, устроенных Маском

Напомним, что республиканец Дональд Трамп намерен предложить американскому бизнесмену Илону Маску пост в своей администрации в случае победы на выборах. Кандидат в президенты хочет выделить бизнесмену должность советника или члена кабинета главы американской администрации. Маск на предложение ответил согласием.

Илья Попов
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