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6 сентября, 01:06

В Кремле заявили об ограничениях для американских СМИ в ответ на санкции США

Песков: Россия введёт ограничительные меры в отношении американских СМИ

Российская сторона примет ограничительные меры в отношении американских средств массовой информации (СМИ) в ответ на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня". Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, некоторые из них уже работают.

«Зеркальных мер быть не может. В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут», — рассказал пресс-секретарь президента в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, Минфин США объявил о введении новых санкций против медиагруппы «Россия сегодня», а также против РИА «Новости», RT и Sputnik. В соответствии с заявлением американского ведомства, эти санкции дополняют меры, принятые министерством юстиции и государственным департаментом, которые уже наложили ограничения на медиагруппу и её дочерние компании, включая «ТВ-Новости» и Ruptly.

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Life.ru

Оксана Попова
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