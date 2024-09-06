В Кремле заявили об ограничениях для американских СМИ в ответ на санкции США
Песков: Россия введёт ограничительные меры в отношении американских СМИ
Российская сторона примет ограничительные меры в отношении американских средств массовой информации (СМИ) в ответ на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня". Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, некоторые из них уже работают.
«Зеркальных мер быть не может. В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут», — рассказал пресс-секретарь президента в беседе с РИА «Новости».
Напомним, Минфин США объявил о введении новых санкций против медиагруппы «Россия сегодня», а также против РИА «Новости», RT и Sputnik. В соответствии с заявлением американского ведомства, эти санкции дополняют меры, принятые министерством юстиции и государственным департаментом, которые уже наложили ограничения на медиагруппу и её дочерние компании, включая «ТВ-Новости» и Ruptly.
Life.ru