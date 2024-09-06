В Кремле заявили об ограничениях для американских СМИ в ответ на санкции США

Российская сторона примет ограничительные меры в отношении американских средств массовой информации (СМИ) в ответ на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня". Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, некоторые из них уже работают.

«Зеркальных мер быть не может. В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут», — рассказал пресс-секретарь президента в беседе с РИА «Новости».