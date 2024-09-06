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6 сентября, 04:00

Как получить компенсацию за некачественное лечение: объясняет адвокат

Адвокат Лябах: Обратившись в медучреждение, пациент вправе запросить лицензию

Читатели Life.ru должны помнить, что они могут отстаивать своё право на получение качественной медицинской помощи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Читатели Life.ru должны помнить, что они могут отстаивать своё право на получение качественной медицинской помощи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В России пациенты имеют законное право на получение качественной медицинской помощи, и каждый гражданин, столкнувшийся с некачественным лечением, может привлечь врача к ответственности. Это право гарантировано Конституцией РФ, а также регулируется федеральными законами. Важность этой темы в беседе с Life.ru подчеркнул адвокат Михаил Лябах.

Он отметил, что каждый человек имеет право на охрану здоровья и своевременное оказание медицинской помощи, что закреплено в статье 41 Конституции. Кроме того, пациент может свободно выбирать врача и медицинское учреждение, получать полную информацию о состоянии своего здоровья и оказывать медицинскую помощь надлежащего качества. В случае нарушения этих прав, он может потребовать возмещение ущерба.

Если гражданин считает, что его права были нарушены в результате неправильного лечения или несвоевременного оказания медицинской помощи, он вправе обратиться в соответствующие органы. Это могут быть территориальные подразделения Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзор, Росздравнадзор или прокуратура.

При обращении будет инициирована служебная проверка, в ходе которой опросят всех причастных лиц. В обязательном порядке также назначается медицинская экспертиза, которая поможет установить причину возникших проблем со здоровьем. Если в результате неё будут выявлены нарушения, пострадавший может обратиться в суд.

Если будет выявлено, что заявитель получил некачественную медицинскую услугу, лечебное учреждение и врач будут призваны к ответственности согласно действующей законодательной базе. Пострадавшая сторона получит компенсацию за неправильное лечение, а также возместит все расходы на повторное лечение, моральный ущерб и судебные издержки. Если врач не исполнил свои обязанности по профилактике, диагностике и лечению, его привлекут к дисциплинарной ответственности. По решению руководства больницы он может быть уволен, получить выговор или замечание.

Михаил Лябах

Адвокат

Если будет выявлено, что заявитель получил некачественную медицинскую услугу, лечебное учреждение и врач будут призваны к ответственности согласно действующей законодательной базе. Пострадавшая сторона получит компенсацию за неправильное лечение, а также возместит все расходы на повторное лечение, моральный ущерб и судебные издержки. Если врач не исполнил свои обязанности по профилактике, диагностике и лечению, его привлекут к дисциплинарной ответственности. По решению руководства больницы он может быть уволен, получить выговор или замечание.
Если будет выявлено, что заявитель получил некачественную медицинскую услугу, лечебное учреждение и врач будут призваны к ответственности согласно действующей законодательной базе. Пострадавшая сторона получит компенсацию за неправильное лечение, а также возместит все расходы на повторное лечение, моральный ущерб и судебные издержки. Если врач не исполнил свои обязанности по профилактике, диагностике и лечению, его привлекут к дисциплинарной ответственности. По решению руководства больницы он может быть уволен, получить выговор или замечание.

В случае серьёзных последствий для здоровья пациента, против нарушителя может быть возбуждено уголовное дело. Это может привести к штрафам, запрету на медицинскую деятельность и даже к лишению свободы.

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Андрей Горяничев
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