Объяснений не дал: В Москве задержали мужчину за съёмку режимных объектов

По данным агентства, мужчину заметили с телефоном рядом с одним из режимных объектов, съёмка которого запрещена. Для чего ему понадобилось запечатлеть это место, он объяснить не смог. По данному факту проводится проверка, также изучаются материалы, которые правонарушитель успел сделать.