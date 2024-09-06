Объяснений не дал: В Москве задержали мужчину за съёмку режимных объектов
В Москве задержали мужчину, который вёл съемку режимных объектов на телефон
В Москве задержали мужчину, снимавшего работу режимных объектов на телефон. Как сообщает РИА «Новости», по данному факту проводится проверка.
По данным агентства, мужчину заметили с телефоном рядом с одним из режимных объектов, съёмка которого запрещена. Для чего ему понадобилось запечатлеть это место, он объяснить не смог. По данному факту проводится проверка, также изучаются материалы, которые правонарушитель успел сделать.
Ранее ФСБ в Крыму задержала трёх человек, работающих на Главное управление украинской разведки, – двух россиян и молдаванина. Они занимались шпионажем и планировали проведение диверсий.
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