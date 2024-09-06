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6 сентября, 04:31

Песков высказался о сроках завершения СВО

Песков: Россия завершит СВО, когда добьётся своих целей

Определённых сроков окончания специальной военной операции на Украине нет, но чем быстрее это произойдёт, тем лучше. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, СВО закончится только по достижению Россией всех поставленных целей.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — заявил он ТАСС на полях ВЭФ, отвечая на вопрос о сроках окончания СВО.

По словам пресс-секретаря президента, в данном вопросе сроки не важны и конкретных временных рамок нет. При этом все надеются, «что это будет лучше быстрее, чем медленнее».

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Ранее Песков также заявил, что Россия всегда выступала за мирное достижение целей на Украине, и сама спецоперация является вынужденной мерой, вызванной отказом Запада от диалога.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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