Колонна ВСУ стала случайной жертвой русского удара по мосту в районе Покровска
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по мосту в районе Покровска
Российские войска поразили мост и малую группу техники ВСУ недалеко от Покровска Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале. По его словам, по той дороге противник двигается в сторону Павлограда.
«Сопротивление сообщает, что на момент удара мост проходила небольшая колонна из четырёх единиц техники», — заявил источник.
Недавно российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М270 MLRS в Сумской области Украины. Неподалёку оттуда 24 августа Владимир Зеленский записывал своё обращение ко Дню независимости Украины.
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