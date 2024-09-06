Колонна ВСУ стала случайной жертвой русского удара по мосту в районе Покровска

Российские войска поразили мост и малую группу техники ВСУ недалеко от Покровска Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале. По его словам, по той дороге противник двигается в сторону Павлограда.