ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 07:44

Колонна ВСУ стала случайной жертвой русского удара по мосту в районе Покровска

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по мосту в районе Покровска

Российские войска поразили мост и малую группу техники ВСУ недалеко от Покровска Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале. По его словам, по той дороге противник двигается в сторону Павлограда.

«Сопротивление сообщает, что на момент удара мост проходила небольшая колонна из четырёх единиц техники», — заявил источник.

Российская артиллерия уничтожила подразделение ВСУ на правом берегу Днепра
Российская артиллерия уничтожила подразделение ВСУ на правом берегу Днепра

Недавно российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М270 MLRS в Сумской области Украины. Неподалёку оттуда 24 августа Владимир Зеленский записывал своё обращение ко Дню независимости Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров