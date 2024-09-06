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6 сентября, 08:14

Сбивший шесть дронов «Баба-яга» казак раскрыл их слабое место

Боец СВО Деев: Украинские БПЛА сбивают через пару минут после обнаружения

С момента обнаружения вражеских дронов до их ликвидации проходят считанные минуты. Об этом рассказал казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев, который лично уничтожил шесть беспилотников «Баба-яга».

«Всё это быстро. Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждём. По рации объявляют: «идёт в том-том направлении». Если это у нас, то выходим, смотрим», — поделился Деев в беседе с «Лентой.ру».

Деев рассказал, что слабым местом дронов «Баба-яга» является аккумулятор. Именно в него российские солдаты стараются попасть, так как при ударе в винты беспилотник, у которого их шесть, не падает.

Командир добавил, чаще всего солдаты киевского режима используют иностранные БПЛА. У ВС РФ в распоряжении имеются антидроновые ружья, которые очень помогают уничтожать технику противника, заключил казак.

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Недавно Life.ru рассказывал, что с начала спецоперации российские солдаты уничтожили более 30 тысяч беспилотников ВСУ. Ежедневно киевский режим лишается нескольких десятков дронов при попытках атаковать расположения ВС РФ или мирное население.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

Николай Рюмин
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