В Госдуме предрекли США «похмелье» после поддержки Киева в «военном угаре»
Депутат Хамитов: США доспонсировались до полного опустошения своих же запасов
В Белом доме заявили, что у США на восполнение запасов боеприпасов осталось около миллиарда долларов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky-photographer
США в «военном угаре» поставляли Киеву всё новое и новое оружие, не заметив, что их собственные запасы истощились. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.
Есть такая поговорка: «Такой хитрый, что сам себя перехитрил». США так хотели показать всему миру, что они – спонсоры всех боевых действий, но сами не заметили, как доспонсировались до полного опустошения своих же запасов. А теперь, как водится, их деятели недоумевают: «А как же так, а почему?» А потому что настоящие профессиональные политики просчитывают последствия своих решений даже не на шаг, а на несколько шагов вперёд.
Он сравнил действия Вашингтона с поведением человека, выигравшего в лотерею миллион, который незаметно промотал все сбережения, но всё равно не собирается отказываться от разгульной жизни. Но после такого «затяжного разгула» наступает «похмелье» и осознание того, что натворил.
«Кажется, у США этот период не за горами. И будет он очень тяжёлым. А уж сколько без американской помощи продержится украинский режим – об этом, наверное, предпочитает не думать никто», — заключил депутат.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что у США на восполнение запасов боеприпасов осталось около миллиарда долларов. Чиновники считают, что Вашингтон не должен выбирать между обеспечением своей боеготовности и помощи партнёрам, в частности Киеву.