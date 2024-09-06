В Госдуме предрекли США «похмелье» после поддержки Киева в «военном угаре»

Есть такая поговорка: «Такой хитрый, что сам себя перехитрил». США так хотели показать всему миру, что они – спонсоры всех боевых действий, но сами не заметили, как доспонсировались до полного опустошения своих же запасов. А теперь, как водится, их деятели недоумевают: «А как же так, а почему?» А потому что настоящие профессиональные политики просчитывают последствия своих решений даже не на шаг, а на несколько шагов вперёд.