Подполье сообщило об ударе по месту производства дронов ВСУ в Днепропетровской области
Подполье: ВС РФ нанесли удар по месту производства реактивных БПЛА в Павлограде
В Павлограде в Днепропетровской области был нанесён удар в районе аэродрома и по заводу, где производятся беспилотники ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Взрыв фиксировали в направлении местного аэродрома. Со взлётно-посадочной полосы этого аэродрома запускаются ударные БПЛА, а в зданиях рядом оборудованы склады и помещения, откуда ведётся управление беспилотниками», — написал подпольщик в телеграм-канале.
Лебедев дополнил, что удар был нанесён по территории, где изготавливают дроны с реактивными двигателями. Кроме того, по данным украинских СМИ, в городе гремят мощные взрывы. Во многих регионах звучит воздушная тревога.
А ранее Life.ru писал, что ВС России нанесли удар по иностранным наёмникам в пригороде Харькова. Известно о большом количестве погибших и раненных, в зону удара выехали оперативные службы.
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