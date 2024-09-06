Подполье сообщило об ударе по месту производства дронов ВСУ в Днепропетровской области

В Павлограде в Днепропетровской области был нанесён удар в районе аэродрома и по заводу, где производятся беспилотники ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Взрыв фиксировали в направлении местного аэродрома. Со взлётно-посадочной полосы этого аэродрома запускаются ударные БПЛА, а в зданиях рядом оборудованы склады и помещения, откуда ведётся управление беспилотниками», — написал подпольщик в телеграм-канале.

Лебедев дополнил, что удар был нанесён по территории, где изготавливают дроны с реактивными двигателями. Кроме того, по данным украинских СМИ, в городе гремят мощные взрывы. Во многих регионах звучит воздушная тревога.