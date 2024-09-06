Россиянам рассказали, как вернуться в рабочий ритм после отпуска и избежать стресса

Летние отпуска постепенно подходят к концу, и россияне возвращаются к рабочим будням. Чтобы переход к новому ритму не вызвал осложнений, бизнес-консультант Надежда Баушева дала гражданам несколько полезных советов. По её словам, очень важно вернуться домой за день-два до конца отпуска.

Это необходимо, чтобы отдохнуть с дороги, адаптироваться к повседневной жизни и привести в порядок режим сна, чтобы более плавно войти в рабочий ритм и избежать стресса. Кроме того, не стоит загружать последние дни отдыха бытовыми задачами. Лучше распределить их на всю неделю, а свободное время потратить на хобби и друзей.

Также эксперт порекомендовала закрывать срочные рабочие вопросы до начала отпуска. А если что-то осталось, то не следует пытаться выполнить всё и сразу, необходима постепенная адаптация. Важные встречи по возможности нужно отложить на несколько дней после начала работы. Только осознанный подход к делу может предотвратить выгорание, считает бизнес-консультант.

«Планирование и организация своего времени, в том числе рабочего, — это привычка, которая полезна каждому человеку. Однако после отпуска стоит уделить этому вопросу особое внимание: установить реалистичные цели на ближайшее время и распределить их по степени срочности и важности...» — отметила Баушева в беседе с «Газетой.ru».