Удивительная природа: 8 самых мистических и загадочных мест в России

Экстремалы-путешественники обожают таинственные места, куда не сунутся обычные туристы. В России тоже есть несколько загадочных локаций, которые выглядят очень жутко. Там пропадают люди, царит нечисть и происходят паранормальные события. Природа в этих местах тоже удивляет и кажется, что всё живое заколдовали. Life.ru составил топ-8 самых жутких мест в России, от которых стоит держаться подальше.

1. Пещера Чёрного дьявола

Пещера Чёрного дьявола является одним из самых мистических мест в России. Фото © VK / В поисках [мистических] [тайн] и непознанного

Географическое название этого места — Кашкулакская пещера, а своё мистическое название она получила от местных жителей. Она находится в Хакасии, недалеко от села Топанов. Ещё до нашей эры в этой пещере проводили языческие обряды. По легенде, в этом загадочном месте обитал Белый шаман, который являлся неким проводником душ в мир мёртвых. Люди верили, что мистический персонаж обладает силой, которая позволяет ему превращать камни в золото. На протяжении сотен лет в пещере регулярно приносили жертвы богам. В 1950-х годах советские геологи обнаружили необычное место, но не смогли провести в пещере больше минуты. По их словам, зайдя внутрь, они почувствовали необъяснимый страх. Сейчас пещера открыта для посещений, однако людям со слабой нервной системой лучше воздержаться от таких путешествий.

2. Московское метро

Многие верят, что в московском метро обитают призраки. Фото © Wikipedia / Ральф Ролечек

Оказывается, жители Москвы периодически бывают в одном из самых мистических мест — в метро. Здесь можно встретиться и с призраками, и с пропавшими в 60-х годах поездами, и даже с мёртвым обходчиком путей. Ну что же, давайте по порядку! Люди нередко говорят, что в поздние часы в Московском метрополитене начинают происходить странные события, иногда пассажиры видят призраков, которые бродят по станциям, а потом скрываются во тьме тоннелей. Также известна история о мёртвом обходчике путей, который работает вместе с живыми, именно она легла в основу фильма ужасов «Путевой обходчик».

В подземке есть и секретные пути, бункеры великих советских вождей и ещё множество тайн, о которых даже не догадываются обычные люди. Самой странной и пугающей легендой является история о пропавшем поезде, которая появилась ещё в СССР. Оказывается, в 1962 году в метро пропал целый состав, а теперь он появляется на кольцевой линии после полуночи и несётся против часовой стрелки, в окнах можно увидеть пассажиров в одежде времён Советского Союза. Иногда поезд останавливается и открывает двери, но от поездок на нём лучше воздержаться.

3. Самарский бункер Сталина

Секретный бункер Сталина: как в нём убивали политзаключённых. Фото © Wikipedia / ShinePhantom

Вокруг личности Сталина ходит множество мистических историй, и мы расскажем ещё одну. Бункер Сталина в Самаре построен в 1942 году, а его глубина достигает 37 метров. Сейчас он работает как музей, но обстановка в этом месте, мягко говоря, жуткая: тусклый свет, охровые стены и красные ковры. Строительством убежища занимался Берия, он привлёк к работе политзаключённых из трудового лагеря. После окончания строительства чиновник приказал расстрелять всех, кто в нём участвовал, чтобы информация о бункере оставалась секретной. Иосиф Виссарионович, по легенде, любил это место и чувствовал себя там в безопасности. Иногда вождь даже жил в тайном убежище, пока в Кремле находился его двойник. Сейчас, попадая в бункер, посетители чувствуют сильное эмоциональное давление и страх, а кто-то умудряется наткнуться на призраков расстрелянных политзаключённых. Интересно, а к Сталину они «заходили в гости»?

4. Китовая аллея в Беринговом море

Китовая аллея в Беринговом море называется так из-за огромного количества костей китов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GTW

Попасть в это мистическое место нелегко, ведь оно находится на острове Итыгран в Беринговом море. Считается, что в древности тут обитали эскимосы. Чаще всего сюда добираются на лодках, а зимой — пешком по льду. На острове можно увидеть невероятные пейзажи и полюбоваться моржами, китами и необычными птицами. С первого взгляда место кажется тихим и уютным, но есть в нём нечто пугающее — аллея из китовых костей. Её протяжённость — около 500 метров. В начале лежат черепа морских млекопитающих, а дальше выложены кости, которые в длину достигают пяти метров и весят почти 300 килограмм. Рядом с ними людей начинает переполнять адреналин, а сердце колотится с бешеной скоростью. По легенде, здесь проходили магические состязания древних шаманов, а земля до сих пор пропитана таинственной силой.

5. Долина смерти на Камчатке

Самые опасные места России: почему туристам не стоит посещать Долину смерти на Камчатке. Фото © VK / Открой Россию!

У одного из вулканов Камчатки прямо у подножия пролегает Долина смерти. На первый взгляд это живописное место, однако здесь погибает всё живое. Об этой локации активно начали говорить в 1930-х годах, когда там стали пропадать охотничьи собаки, а позже животных находили мёртвыми. Конечно, чтобы разгадать феномен, к подножию вулкана стали отправляться целые группы путешественников. Однако все говорили, что их состояние здоровья ухудшилось после посещения Долины смерти. Учёные утверждают, что проблема — в опасных вулканических газах, которые вредят живым организмам, но люди, побывавшие там, отмечают странную угнетающую атмосферу и чувство присутствия потусторонних сил.

6. Плещеево озеро в Ярославской области

Плещеево озеро в Ярославской области считается порталом в параллельный мир. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Crazy nook

Известное Плещеево озеро, которое находится в Ярославской области, манит дайверов-экстремалов, вот только не всем удаётся из него вынырнуть. Согласно легендам местных жителей, через это озеро можно попасть в параллельный мир. Учёные, конечно, утверждают, что пропажи дайверов связаны с двойным дном озера — пустотами, которые образовались из-за выщелачивания солей, именно там и теряются дайверы. Что же, в любом случае лучше не проверять ни научную, ни мистическую теорию.

7. Аркаим

Древний город Аркаим — мистическое место в Челябинской области. Фото © Wikipedia / Rafikova m

Древнее городище Аркаим находится в Челябинской области, оно было обнаружено в конце ХХ века. Кто и зачем построил его — неизвестно. Архитектура этой локации вызывает много вопросов: во-первых, все здания возведены по кругу, а во-вторых, они имеют форму трапеции. Но самый главный вопрос: куда делись её жители? Дело в том, что исследователи утверждают, что вся жизнь в городе прекратилась в один миг, но причины этому они не находят. Многие путешественники говорят, что Аркаим подпускает к себе не всех, но тем, кому удаётся добраться до него, выпадает возможность почувствовать мощнейшую энергетику.

8. Гора Холатчахль

Знаменитая экспедиция Дятлова пропала как раз на горе Холатчахль. Фото © wikimapia

Гора Холатчахль находится в Республике Коми, а свою известность это место получило после таинственной пропажи группы Дятлова. При каких обстоятельствах это произошло — остаётся загадкой до сих пор. Местные жители уверены, что гора Холатчахль — сакральное место, поэтому обычным людям там делать нечего. Гора убивает тех, кто потревожит её покой. Так произошло и с известной туристической группой, и с множеством экспедиторов, которые хотели узнать правду об этом происшествии.