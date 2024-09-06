Почему в СССР молоко продавали в треугольниках, а сегодня так никто не делает

В СССР умели удивлять. Сегодня многие вещи из прошлого кажутся как минимум странными, но раньше их считали прогрессивными. Так было и с известной треугольной упаковкой, в которой продавали молоко. На сегодняшний день компании уже давно отказались от такой формы, так как посчитали её неудобной. Но почему же в Советском Союзе всем так полюбилась эта странная пирамидка? Life.ru решил разобраться, зачем в СССР продавали молоко в треугольниках, а сейчас — нет.

В чём продавали молоко в СССР до треугольников

Откуда взялось молоко в треугольной упаковке в СССР? Фото © ТАСС / Николай Акимов, Василий Егоров

До появления картонной упаковки треугольной формы молоко в Советском Союзе продавали в стеклянных бутылках или же из больших бидонов на розлив, а тару каждый приносил сам. Но у таких способов были значительные недостатки. Молоко на розлив быстро портилось, а в стеклянных бутылках его частенько не доносили, разбивая по пути. Также цена на этот продукт в стекле была значительно выше, а чтобы компенсировать затраты, людям приходилось мыть бутылки и сдавать в специальные пункты.

Кто придумал продавать молоко в пирамидке

Впервые продавать молоко в картонной упаковке придумали технологи шведской компании Tetra Pak. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой

Треугольная форма упаковки была придумана шведской компанией Tetra Pak в 1940-х годах. На самом деле знаменитая картонка имеет форму не треугольника, а тетраэдра — пирамиды с четырьмя гранями, каждая сторона которой образует правильный треугольник. Помимо формы, компания придумала и материал упаковки, ведь до неё никто не продавал жидкости в картоне. Чтобы избежать промокания бумаги, технологи решили клеить на внутреннюю поверхность упаковки тонкий слой полиэтилена — это стало настоящим прорывом! К 1952 году компания сформировала точную технологию производства, а в 1960-х годах продала её Советскому Союзу. У нас эта упаковка отлично прижилась благодаря тому, что её стоимость была ниже, чем у стеклянных бутылок, да и по весу картон оказался намного легче.

Почему сейчас не продают молоко в треугольной упаковке

Молоко в пирамидке стало настоящим символом советской эпохи. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой

В СССР необычная упаковка продержалась намного дольше, чем в странах Европы, где её практически сразу сочли неудобной. В Советском Союзе молоко в треугольниках можно было найти вплоть до 1990-х годов, однако уже в 80-х популярность пирамидок упала, так как стали появляться новые виды упаковки, оказавшиеся ещё удобнее и практичнее. Так, со временем знаменитые треугольнички и вовсе пропали с магазинных полок. Ничего удивительного, ведь процесс не стоит на месте, а люди постоянно придумывают что-то новенькое.