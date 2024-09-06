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6 сентября, 14:29

Андрей Григорьев-Апполонов в свой праздник раскрыл Life.ru тайный знак приветствия рыжих

Григорьев-Апполонов: В России планировали создание фестиваля в честь Дня рыжих

Андрей Григорьев-Апполонов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Андрей Григорьев-Апполонов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Ежегодно 6 сентября в мире празднуется День людей с рыжими волосами. Многие по такому случаю съезжаются в голландский город Тилбург. Об особенностях этого праздника в России в беседе с Life.ru рассказал один из самых известных рыжих в стране — певец, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов.

«Я лично этот праздник отмечаю уже несколько лет. Основные события происходят в Голландии в городе Тилбург, куда съезжаются рыжие со всего мира и мне очень хотелось бы там когда-нибудь оказаться. Что касается России, то до пандемии я встречался с губернатором Краснодарского края и он полностью поддержал идею сделать в Сочи «Рыжий фестиваль». Но в связи с последующими событиями, всё накрылось рыжим медным тазом», — рассказал артист.

Также певец поделился, что при встрече с незнакомым рыжеволосым человеком всегда показывает ему жест «V» — Victory, произнося «Союз рыжих». Это является отсылкой к рассказу о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, пояснил певец. Григорьев-Апполонов добавил, что рыжие на самом деле недолюбливают друг друга. Тем не менее артист поздравил всех рыжеволосых с праздником и призвал не седеть, как он.

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Ольга Годуненко
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