Волгоградская область принимает финал «Зарницы 2.0», организованной «Первыми»

Волгоградская область принимает финал Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница 2.0», организованной «Движением первых», «Юнармией», Российским обществом «Знание», Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» и Всероссийским студенческим корпусом спасателей. В регион съехались школьники с разных уголков страны — победители окружных этапов. Ребят ждут захватывающие испытания, а также насыщенная культурная программа.

На открытии финала выступили официальные лица, которые подчеркнули важность военно-патриотического воспитания и отметили высокий уровень подготовки участников. Представители «Первых» и администрации Волгоградской области считают, что «Зарница 2.0», в частности, помогает молодым людям развить важные жизненные навыки, такие как командная работа, лидерство и готовность к защите Родины.

«Реализовывать такие масштабные проекты, как «Зарница 2.0», стоит уже только ради того, чтобы видеть неподдельные детские эмоции. Когда ребята получают коробки с экипировкой — форму, берцы, тактические очки, фляжки и многое другое — они искренне радуются. Особенно важно видеть радость ребят из сёл и деревень, которые смогли пройти путь от школьных этапов до всероссийского финала. Их эмоции, поддержка родителей и их путь — вот ради чего мы создаем такие проекты», — отметила руководитель департамента проектов патриотической направленности «Первых» Дарья Козырева.















В финале участвуют 600 лучших представителей средней и старшей возрастных категорий, прошедших все этапы соревнований, начиная от отборочных этапов на уровне образовательных организаций до региональных и окружных полуфиналов. Все победители станут известны 15 сентября. Церемония награждения состоится на Мамаевом кургане в Волгограде.