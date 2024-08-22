Эксперты ЭИСИ назвали Российский триколор символом единства, гордости и суверенитета 22 августа в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему «День флага России: единство и суверенитет». 22 августа, 13:42 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Laktikov Artem

Российский флаг – это символ свободы и независимости, отметил модератор круглого стола, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин. Триколор олицетворяет государственность, единство и верность традиционным ценностям, является неотъемлемой частью российской идентичности.

«Государственный флаг – это один из самых сильных символов России. Согласно социологическим исследованиям, абсолютное большинство граждан испытывают гордость и восхищение перед триколором. Россияне гордятся своей историей, своей современностью, своим Президентом», – сказал Павел Данилин. По мнению политолога, с началом специальной военной операции триколор приобрёл ещё одно важное значение, став символом справедливости.

Российский триколор – символ единства и суверенитета, считает политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков. Наш флаг олицетворяет верность традиционным ценностям – таким, как правда, справедливость и уважение к истории России.

«Сегодня государственный флаг стал неотъемлемой частью российской государственности и символом единства народа. Кроме того, флаг России – это символ наших ценностей. Это те ценности, которые объединяют и сплачивают общество, которые лежат в основе нашей цивилизации и нашего выбора», – уверен эксперт.

Внедрение традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательную систему началось с важного шага – поднятия флага России под гимн в каждой школе. Рудаков уверен: этот акт символизирует значимость государственных символов, особенно флага, в формировании мировоззрения, основанного на российских традициях. Такой подход подчеркивает важность воспитания патриотизма и уважения к истории страны у подрастающего поколения, поскольку флаг становится не только знаком государственной идентичности, но и важным элементом формирования ценностей, которые объединяют народ.

Торжественное поднятие флага над образовательными учреждениями вызывает эмоции гордости и единения у всех: и у обучающихся, и у преподавателей, – подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. По ее словам, уважение к флагу объединяет все категории: от учащихся детских садов до людей старшего возраста.

«Я могу сказать, что два года назад, когда была введена традиция поднятия флага в школах, это было очень важно и значимо. Сейчас эта норма распространяется на все образовательные организации. Более того, многие университеты стали проводить мероприятия, посвященные этому событию. Это объединяет нашу большую страну от Калининграда до Владивостока», – заявила Ольга Петрова.

Сегодня во многих университетах, несмотря на продолжающиеся летние каникулы, проходят мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Также заместитель Министра отметила, что сегодня в рамках проекта «Университетские смены» все школьники вместе со студентами участвуют в мероприятиях, посвященных этому дню в тех университетах, где проходят смены.

Порядка 79%* опрошенных родителей считают, что поднятие флага России и исполнение гимна способствует формированию чувства патриотизма. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, приведенного руководителем Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаилом Мамоновым.

«Исследование «Государственные символы: мнение учеников и родителей» мы проводили в конце прошлого учебного года – это свежие данные. Первый показатель – уровень информированности о поднятии флага и исполнении гимна в учебных заведениях в начале каждой учебной неделе. 90% опрошенных родителей информированы о церемонии. Это уже традиция, поэтому и уровень информированности достаточно высокий», – рассказал Михаил Мамонов.

По информации социолога, положительно относятся к нововведению 88% родителей. Мнение самих учеников сходится с мнением их родителей: положительно относятся 90%**. Таким образом, возрождение практики поднятие флага над школами положительно оценивается как родителями, так и детьми. Две трети россиян заявляют, что испытывают чувство гордости и восхищения от флага, герба, гимна. Еще порядка 20% испытывают симпатию, заключил Михаил Мамонов.

Сегодня российский триколор – это знамя возрождения величия России, отметил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов. Для жителей новых регионов российский флаг стал олицетворением исторической справедливости и единства с Россией.

«В 90-х было двойственное отношение к российскому триколору. Но возвращение Крыма в родную гавань однозначно укрепило отношение к нашему национальном флагу. Граждане новых регионов России нас научили отношению к тому важному и сакральному, что у нас есть, чего они так долго ждали – к Родине», – отметил Алексей Мартынов.

Флаг России – символ нового мирового порядка, построенного на принципах созидания и справедливости. Об этом рассказал доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. По его словам, страны «глобального Юга» все чаще обращаются к России как к источнику справедливости, воспринимая Запад как фальшивку. Эти государства демонстрируют стремительный экономический рост и становятся новыми центрами силы, выбирая союзы, такие как БРИКС, что свидетельствует о стремлении к независимости.

«Для многих наш флаг стал символом надежды на сохранение традиционных ценностей, символом нового мирового порядка, построенного на принципах созидания и справедливости», – сказал Селезнев.

По общему мнению участников круглого стола, флаг России является символом единства, справедливости и независимости. Как показывают социологические исследования, это мощный объединяющий элемент, вызывающий гордость и восхищение у большинства россиян. Российский триколор известен во всем мире и для многих представляет собой символ сопротивления неоколониальной политике Запада, а также стремление к созданию многополярного мирового порядка.

Авторы Алексей Берковиц