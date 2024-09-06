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6 сентября, 11:18

Учёные выяснили, с какой группой крови рождаются успешные и богатые люди

NM: Люди со второй группой крови чаще достигают богатства и успеха в жизни

Люди, которые родились со второй группой крови, более склонны к богатству и успеху в жизни. К такому выводу пришли учёные из Японии, которые опубликовали результаты исследования в журнале Nature Medicine.

По словам специалистов, многие успешные и состоятельные люди имеют вторую группу крови. Они чаще остальных склонны доводить начатое до конца, несмотря на возникающие препятствия. Учёные добавили, что носители первой группы крови более решительные, уверенные в себе и смотрят на жизнь с позитивом. Обладатели первой и второй групп крови похожи между собой, уточнили исследователи.

Люди, которые имеют третью группу крови, обладают творческими способностями. Они могут проявлять эгоизм и часто конфликтовать. А обладатели четвёртой группы крови имеют артистические таланты и владеют ораторским мастерством, пояснили учёные.

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А ранее учёные выяснили, носители какой группы крови считаются самыми привлекательными и живут дольше всех. Исследование показало, что также они реже других страдают от болезни Альцгеймера и чаще выбирают творческие профессии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aslysun

Дарья Нарыкова
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