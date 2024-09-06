В Москве чёрный «Гелендваген» упал в подземный пешеходный переход
Чёрный гелик навёл суету у "Москвы-Сити": внедорожник слетел в подземный пешеходный переход и перевернулся. По данным SHOT, дорогое ДТП произошло на Шелепихинском шоссе накануне днём. Водитель не справился с управлением и умудрился приземлиться на крышу на ступеньках перехода.
В Москве Гелендваген влетел в подземный переход. Видео © SHOT
По словам очевидцев, кроме водителя в машине никого не было, сам он с места сбежал, его сейчас ищет полиция. Мерс пришлось убирать краном. По информации телеграм-канала, гелик принадлежит 49-летнему мужчине. Кто был за рулём, сейчас выясняется.
Место ДТП с «Гелендвагеном» в Москве. Коллаж © SHOT
Недавно три микроавтобуса из кортежа кандидата на пост вице-президента США в команде Камалы Харрис Тима Уолца попали в ДТП по дороге в Милуоки. Сам губернатор Миннесоты отделался лёгким испугом, так как находился в другом автомобиле.