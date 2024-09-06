Вступившему в ряды ВСУ россиянину дали 16 лет тюрьмы

Суд в Севастополе заочно приговорил к 16 годам колонии 37-летнего местного жителя, который вступил в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Мужчина проходит по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«В суде установлено, что мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации, перешёл на сторону противника и в составе Вооружённых сил Украины в марте 2023 года в районе города Бахмута [российское название — Артёмовск] участвовал в военных действиях против Вооружённых сил РФ», — говорится в сообщении.

Суд приговорил жителя Севастополя к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что мужчине также назначили штраф на сумму 400 тысяч рублей.