В Абакане мужчина похитил из детского сада ребёнка знакомых
Момент похищения ребёнка в Абакане. Обложка © VK / Абакан 24
В Абакане мужчина похитил ребёнка из детского сада и скрылся, охрана поверила незнакомцу на слово. Об инциденте сообщили в хакасском Следкоме.
Квартира похитителя ребёнка в Абакане. Фото © Абакан 24
В детский сад «Подснежник» пришёл 39-летний мужчина, на охране незнакомец заявил, что пришёл за свои малышом и назвал его имя. К слову, ребёнок узнал гостя и сам подбежал к нему. Воспитательница малыша начала переживать, так как до конца дня было ещё много времени. Как пишет Mash Siberia, она позвонила матери и оказалось, что мальчика забрал вовсе не отец, а просто знакомый семейства.
Злоумышленника схватили у него дома, ребёнок находился там же. Правоохранители завели уголовное дело о похищении. Власти местного самоуправления пообещали выгнать с работы невнимательного охранника и воспитательницу. СК проверяет их.
Недавно неизвестный мужчина похитил девятилетнего ребёнка в городе Балаково Саратовской области. Сотрудники МВД задержали его в квартире, там же и находился ребёнок. По словам местных жителей, мужчина постирал мальчику вещи.