В Абакане мужчина похитил из детского сада ребёнка знакомых

В детский сад «Подснежник» пришёл 39-летний мужчина, на охране незнакомец заявил, что пришёл за свои малышом и назвал его имя. К слову, ребёнок узнал гостя и сам подбежал к нему. Воспитательница малыша начала переживать, так как до конца дня было ещё много времени. Как пишет Mash Siberia, она позвонила матери и оказалось, что мальчика забрал вовсе не отец, а просто знакомый семейства.