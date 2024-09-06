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6 сентября, 12:15

В Абакане мужчина похитил из детского сада ребёнка знакомых

Момент похищения ребёнка в Абакане. Обложка © VK / Абакан 24

Момент похищения ребёнка в Абакане. Обложка © VK / Абакан 24

В Абакане мужчина похитил ребёнка из детского сада и скрылся, охрана поверила незнакомцу на слово. Об инциденте сообщили в хакасском Следкоме.

Квартира похитителя ребёнка в Абакане. Фото © Абакан 24

Квартира похитителя ребёнка в Абакане. Фото © Абакан 24

В детский сад «Подснежник» пришёл 39-летний мужчина, на охране незнакомец заявил, что пришёл за свои малышом и назвал его имя. К слову, ребёнок узнал гостя и сам подбежал к нему. Воспитательница малыша начала переживать, так как до конца дня было ещё много времени. Как пишет Mash Siberia, она позвонила матери и оказалось, что мальчика забрал вовсе не отец, а просто знакомый семейства.

Злоумышленника схватили у него дома, ребёнок находился там же. Правоохранители завели уголовное дело о похищении. Власти местного самоуправления пообещали выгнать с работы невнимательного охранника и воспитательницу. СК проверяет их.

Юрист назвал главную ошибку при похищении ребёнка бывшим супругом
Юрист назвал главную ошибку при похищении ребёнка бывшим супругом

Недавно неизвестный мужчина похитил девятилетнего ребёнка в городе Балаково Саратовской области. Сотрудники МВД задержали его в квартире, там же и находился ребёнок. По словам местных жителей, мужчина постирал мальчику вещи.

Николай Рюмин
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