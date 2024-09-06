У звезды «Содержанок» украли велосипед в центре Москвы, ущерб превысил 200 тысяч рублей

У актрисы Александры Ребёнок украли велосипед из дома в центре Москвы. По данным SHOT, ущерб 44-летняя артистка оценила в 211 тысяч рублей.

По данным телеграм-канала, всё произошло в середине августа. Звезда «Содержанок» решила отправить семилетнего сына покататься на велосипеде STERN, но когда вышла из квартиры, увидела, что его угнали.

Актриса обратилась в полицию. Воришку через несколько дней задержали, однако велосипед он успел продать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.