У звезды «Содержанок» украли велосипед в центре Москвы, ущерб превысил 200 тысяч рублей
SHOT: В Москве у актрисы Александры Ребёнок украли велосипед
Александра Ребёнок. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
У актрисы Александры Ребёнок украли велосипед из дома в центре Москвы. По данным SHOT, ущерб 44-летняя артистка оценила в 211 тысяч рублей.
По данным телеграм-канала, всё произошло в середине августа. Звезда «Содержанок» решила отправить семилетнего сына покататься на велосипеде STERN, но когда вышла из квартиры, увидела, что его угнали.
Актриса обратилась в полицию. Воришку через несколько дней задержали, однако велосипед он успел продать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.
Ранее воры вынесли драгоценности на 9 млн и 5 тысяч долларов наличкой из квартиры актрисы Евгении Игумновой. Злоумышленники скрылись с награбленным, когда на часах было около 01:30.