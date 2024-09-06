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6 сентября, 15:36

У звезды «Содержанок» украли велосипед в центре Москвы, ущерб превысил 200 тысяч рублей

SHOT: В Москве у актрисы Александры Ребёнок украли велосипед

Александра Ребёнок. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Александра Ребёнок. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

У актрисы Александры Ребёнок украли велосипед из дома в центре Москвы. По данным SHOT, ущерб 44-летняя артистка оценила в 211 тысяч рублей.

По данным телеграм-канала, всё произошло в середине августа. Звезда «Содержанок» решила отправить семилетнего сына покататься на велосипеде STERN, но когда вышла из квартиры, увидела, что его угнали.

Актриса обратилась в полицию. Воришку через несколько дней задержали, однако велосипед он успел продать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

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Ранее воры вынесли драгоценности на 9 млн и 5 тысяч долларов наличкой из квартиры актрисы Евгении Игумновой. Злоумышленники скрылись с награбленным, когда на часах было около 01:30.

Никита Осипов
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