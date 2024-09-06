На Кубани детские разборки закончились натуральной попыткой похищения мальчика

В Краснодаре агрессивная семейная пара попыталась похитить чужого ребёнка. Перед этим они надавали пацану подзатыльников. Как стало известно SHOT, во дворе элитного ЖК "Европейский" повздорили десятилетние пацаны. Один из них нажаловался родителям (на фото), после чего те примчались и стали угрожать детворе, отвешивать оплеухи и грубо толкаться.

Попытка похищения ребёнка в Краснодаре. Видео © SHOT

Батя обиженного мальчика так раздухарился, что схватил одного из пацанов и потащил в свою машину. По словам других детей в этот момент он угрожал "переломать ему руки и ноги". Пацан так истошно вопил и сопротивлялся, что крики услышал его отец. Мужчина выбежал на улицу, когда лысый бугай "сражался" с пацаном уже возле своей тачки.

Мужчина, пытавшийся похитить чужого ребёнка в Краснодаре. Фото © SHOT

Увидев взрослого, безумная парочка бросила мальчишку и ретировалась. Пострадавшие написали заявление в полицию. Идёт проверка.