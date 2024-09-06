Вывеску магазина «Пердёж» демонтировали в Москве

В Москве демонтировали вывеску «Первого дежурного магазина кроссовок» («Пердёж»). Как сообщает «Подъём», рекламная табличка с вульгарным словом появилась на Профсоюзной улице в середине лета, однако не прошла проверку.

Скандальная вывеска вызвала недовольство пользователей соцсетей, несмотря на ожидания владельца, что она будет дарить позитив на фоне серых будней. В московском Объединении административно-технических инспекций рассказали, что здание, где находился баннер, подпадало под требования Архитектурно-художественной концепции, утверждённой приказом Москомархитектуры. Табличка проверку не прошла.

«В ходе обследования установлено, что вывеска с текстом «Пердёж первый дежурный магазин кроссовок» размещена с нарушением п. 10.9 Правил, а именно: запрещается размещение вывесок, не соответствующих согласованным дизайн-проектам (предусмотрено размещение вывески без использования подложки)», — пояснили в ведомстве.