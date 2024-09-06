Вывеску магазина «Пердёж» демонтировали в Москве
В Москве на Профсоюзной демонтировали вывеску магазина обуви «Пердёж»
Та самая скандальная вывеска «Пердёж». Обложка © «Яндекс. Карты» / Алёна
В Москве демонтировали вывеску «Первого дежурного магазина кроссовок» («Пердёж»). Как сообщает «Подъём», рекламная табличка с вульгарным словом появилась на Профсоюзной улице в середине лета, однако не прошла проверку.
Скандальная вывеска вызвала недовольство пользователей соцсетей, несмотря на ожидания владельца, что она будет дарить позитив на фоне серых будней. В московском Объединении административно-технических инспекций рассказали, что здание, где находился баннер, подпадало под требования Архитектурно-художественной концепции, утверждённой приказом Москомархитектуры. Табличка проверку не прошла.
«В ходе обследования установлено, что вывеска с текстом «Пердёж первый дежурный магазин кроссовок» размещена с нарушением п. 10.9 Правил, а именно: запрещается размещение вывесок, не соответствующих согласованным дизайн-проектам (предусмотрено размещение вывески без использования подложки)», — пояснили в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что житель Москвы оправдался за скандальную рекламу с "татуированными" котами-сфинксами. По словам мужчины, это была всего лишь фотосессия.