«Полный идиотизм»: Украинские активисты требуют переименовать легендарный «Привоз» в Одессе
Украинские активисты требуют переименовать рынок «Привоз» в Одессе
Рынок «Привоз» в Одессе. Обложка © Wikipedia / Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi
Активисты из организации «Деколонизация.Украина» требуют снять русскоязычную вывеску с легендарного рынка «Привоз» в Одессе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
К слову, надпись «рынок» демонтировали с «Привоза» почти сразу после резонанса. Инициатива активистов вызвала массу гневных комментариев местных жителей. Многие из них не стесняются в выражениях, отстаивая визитную карточку города.
«Пишите уже сразу на английском! Весь город скоро переименуют», — отметил один из пользователей.
«Одесса без «Привоза» не Одесса. Нельзя этого делать», — добавил другой.
«Это полный идиотизм», — возмутился третий.
«Привоз» — один из самых старых и крупных рынков на Украине. Он является такой же легендой Одессы, как Потёмкинская лестница или Дерибасовская улица.
Ранее власти Одессы решили переименовать Думскую площадь, а также ряд улиц. Дать новые названия собираются даже тем улицам, которые получили имена в честь коренных одесситов. Мэр города Геннадий Труханов выступил против инициативы. По его словам, переименование улиц может угрожать культурному наследию Одессы.