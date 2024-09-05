«Полный идиотизм»: Украинские активисты требуют переименовать легендарный «Привоз» в Одессе

Активисты из организации «Деколонизация.Украина» требуют снять русскоязычную вывеску с легендарного рынка «Привоз» в Одессе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

К слову, надпись «рынок» демонтировали с «Привоза» почти сразу после резонанса. Инициатива активистов вызвала массу гневных комментариев местных жителей. Многие из них не стесняются в выражениях, отстаивая визитную карточку города.

«Пишите уже сразу на английском! Весь город скоро переименуют», — отметил один из пользователей.

«Одесса без «Привоза» не Одесса. Нельзя этого делать», — добавил другой.

«Это полный идиотизм», — возмутился третий.

«Привоз» — один из самых старых и крупных рынков на Украине. Он является такой же легендой Одессы, как Потёмкинская лестница или Дерибасовская улица.