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2 августа, 05:33

"Есть Москва и Уфа": Одесские чиновники переругались из-за "имперских" названий улиц

Кипер ответил на критику мэра Одессы Труханова о переименовании улиц

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов поспорили из-за массового переименования городских улиц. Кипер выступил против сохранения "имперских и советских" названий и отправил несогласных "гулять" по улицам Москвы и Уфы.

"Если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет" – написал чиновник, назвав город тем местом, которое якобы "создавали, строили и развивали украинцы".

Одесситы не могут покидать дома из-за невыносимой вони на улице после массового мора рыбы
Одесситы не могут покидать дома из-за невыносимой вони на улице после массового мора рыбы

Кипер считает, что в портовом городе не нужны улицы имени людей, которые "воспевали Советский Союз с империей".

Ранее с противоположной позицией выступил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он заявил, что переименование улиц может угрожать культурному наследию города. Напомним, что ранее власти Одессы решили переименовать Думскую площадь, а также ряд улиц. Дать новые названия собираются даже тем улицам, которые получили имена в честь коренных одесситов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / stadia98

Наталья Афонина
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