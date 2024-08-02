"Есть Москва и Уфа": Одесские чиновники переругались из-за "имперских" названий улиц

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов поспорили из-за массового переименования городских улиц. Кипер выступил против сохранения "имперских и советских" названий и отправил несогласных "гулять" по улицам Москвы и Уфы.

"Если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет" – написал чиновник, назвав город тем местом, которое якобы "создавали, строили и развивали украинцы".

Кипер считает, что в портовом городе не нужны улицы имени людей, которые "воспевали Советский Союз с империей".