"Есть Москва и Уфа": Одесские чиновники переругались из-за "имперских" названий улиц
Кипер ответил на критику мэра Одессы Труханова о переименовании улиц
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов поспорили из-за массового переименования городских улиц. Кипер выступил против сохранения "имперских и советских" названий и отправил несогласных "гулять" по улицам Москвы и Уфы.
"Если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет" – написал чиновник, назвав город тем местом, которое якобы "создавали, строили и развивали украинцы".
Кипер считает, что в портовом городе не нужны улицы имени людей, которые "воспевали Советский Союз с империей".
Ранее с противоположной позицией выступил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он заявил, что переименование улиц может угрожать культурному наследию города. Напомним, что ранее власти Одессы решили переименовать Думскую площадь, а также ряд улиц. Дать новые названия собираются даже тем улицам, которые получили имена в честь коренных одесситов.
Shutterstock / FOTODOM / stadia98