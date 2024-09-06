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6 сентября, 13:19

Десятки бутылок с радиоактивными отходами нашли в доме на западе Польши

RMF: В польском городе Седлец обнаружили радиоактивные отходы

Десятки ёмкостей с радиоактивными отходами обнаружили в городе Седлец на Западе Польши, передаёт радио RMF. Было найдено около 50 источников — в частном доме и гараже. Обстоятельства инцидента и личность владельца этого «добра», не раскрываются.

На месте работают спасатели, специализированные группы экологической и химической аварийно-спасательной службы. Эксперты изучат образцы. Как отметил представитель познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Марчин Халаш, эвакуация жителей домов поблизости не требуется.

Экстремальная радиация: В США обнаружен «второй Чернобыль»
Экстремальная радиация: В США обнаружен «второй Чернобыль»

Ранее российские таможенники пресекли попытку иностранца ввезти в нашу страну радиоактивную статуэтку танка. Источник фона — маленькие часы на фигурке — предположительно, содержал радий-226. Материалы передали полиции.

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Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Матвей Константинов
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