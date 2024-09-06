Десятки бутылок с радиоактивными отходами нашли в доме на западе Польши
RMF: В польском городе Седлец обнаружили радиоактивные отходы
Десятки ёмкостей с радиоактивными отходами обнаружили в городе Седлец на Западе Польши, передаёт радио RMF. Было найдено около 50 источников — в частном доме и гараже. Обстоятельства инцидента и личность владельца этого «добра», не раскрываются.
На месте работают спасатели, специализированные группы экологической и химической аварийно-спасательной службы. Эксперты изучат образцы. Как отметил представитель познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Марчин Халаш, эвакуация жителей домов поблизости не требуется.
Ранее российские таможенники пресекли попытку иностранца ввезти в нашу страну радиоактивную статуэтку танка. Источник фона — маленькие часы на фигурке — предположительно, содержал радий-226. Материалы передали полиции.
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