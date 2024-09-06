Десятки бутылок с радиоактивными отходами нашли в доме на западе Польши

Десятки ёмкостей с радиоактивными отходами обнаружили в городе Седлец на Западе Польши, передаёт радио RMF. Было найдено около 50 источников — в частном доме и гараже. Обстоятельства инцидента и личность владельца этого «добра», не раскрываются.