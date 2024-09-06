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6 сентября, 13:26

Алиев заявил, что Азербайджан не присоединится к санкциям против России

Ильхам Алиев. Обложка © kremlin.ru

Ильхам Алиев. Обложка © kremlin.ru

Азербайджан не присоединится к санкциям против России, заявил президент закавказской республики Ильхам Алиев. Его слова приводит агентство АзерТАдж. Он отметил очень хорошие отношения Баку с Москвой и Киевом.

«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — сказал Алиев, выступая на международном форуме «Информация о мире, Европе и Италии» в Черноббио.

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Ранее Ильхам Алиев заявил, что Армения и Азербайджан согласовали почти 80% текста мирного договора. Глава государства считает, что достижение мира на Южном Кавказе выполнимо.

Матвей Константинов
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