Алиев заявил, что Азербайджан не присоединится к санкциям против России

Азербайджан не присоединится к санкциям против России, заявил президент закавказской республики Ильхам Алиев. Его слова приводит агентство АзерТАдж. Он отметил очень хорошие отношения Баку с Москвой и Киевом.

«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — сказал Алиев, выступая на международном форуме «Информация о мире, Европе и Италии» в Черноббио.