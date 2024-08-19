Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 14:13

Путин пригласил Алиева посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Баку пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Россию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева посетить с визитом РФ в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", — говорится сообщении.

Также российский лидер поблагодарил президента Азербайджана за тёплый приём и гостеприимство.

Путин и Алиев провели переговоры в расширенном составе
Путин и Алиев провели переговоры в расширенном составе

Напомним, накануне, 18 августа, Путин впервые за несколько лет прибыл Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй президента Ильхама Алиева. А в понедельник президент России перед переговорами успел посетить мемориал Вечного огня в Баку и памятник бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР Гейдару Алиеву. После окончания переговоров, Алиев прокатил Путина по территории "Белого города".

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын
  • Новости
  • Путин
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров