Путин пригласил Алиева посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Баку пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Россию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева посетить с визитом РФ в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", — говорится сообщении.
Также российский лидер поблагодарил президента Азербайджана за тёплый приём и гостеприимство.
Напомним, накануне, 18 августа, Путин впервые за несколько лет прибыл Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй президента Ильхама Алиева. А в понедельник президент России перед переговорами успел посетить мемориал Вечного огня в Баку и памятник бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР Гейдару Алиеву. После окончания переговоров, Алиев прокатил Путина по территории "Белого города".
ТАСС / Михаил Терещенко