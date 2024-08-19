Путин пригласил Алиева посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Баку пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить Россию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева посетить с визитом РФ в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", — говорится сообщении.