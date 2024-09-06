Обрушился хейт: Супруги, пытавшиеся похитить мальчика на Кубани, высказали свою историю конфликта

Агрессивная семейная пара, пытавшаяся похитить чужого ребёнка в Краснодаре, заявила, что соседские дети всё лето били и оскорбляли их сына с больным сердцем. Родители обидчиков на контакт не шли, поэтому мать с отцом сорвались. Как узнал SHOT, теперь Юлия и Валерий не знают, что делать с обрушившимся на них хейтом.

Попытка похищения ребёнка в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

В беседе с телеграм-каналом Юлия рассказала, что её сын последние несколько месяцев подвергался постоянному буллингу и нападкам со стороны других детей, которые всегда обижали его толпой. Ребёнок тяжело это переживал, ситуация осложнялась его больным сердцем. Женщина уверяет, что они с супругом неоднократно пытались решить вопрос с родителями хулиганов, но те попросту отказывались от диалога. Когда на днях их сын в очередной раз пожаловался на прессинг ровесников, мать с отцом не сдержались и устроили замес во дворе. Супруги признались, что переборщили.

«Эти дети творят во дворе такую дичь, но мы никогда не влезали потому, что думали, что как-то нормализуется. Объясняли, что, если обижают, надо давать сдачи. Мы никогда не были в такой ситуации раньше», — поделилась Юлия.

Пара, пытавшаяся похитить чужого ребёнка в Краснодаре. Фото © Telegram / SHOT

После того как разборки супругов с детьми попали в СМИ, на семью обрушился хейт. Их старшая дочь, которая учится в одиннадцатом классе, из-за этого теперь не ходит в школу. Родители находятся в растерянности. Муж Юлии дал показания в полиции, после чего его отпустили.