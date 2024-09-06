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6 сентября, 13:49

Предсказавший распад СССР историк из Франции сравнил атаку на Курскую область с агонией Гитлера

Французский историк Тодд: Украина близится к полному военному краху

Армия киевского режима несётся к полному военному коллапсу, об этом сигнализирует отчаянная попытка атаковать Курскую область. С таким мнением выступил именитый французский историк Эммануэль Тодд, известный, в частности, предсказанием распада СССР. Такое заявление он сделал в интервью Figaro.

«Это обычное дело... Это тот вид отчаянных действий, который обычно сопровождают полный военный крах. Ближе к окончанию Второй мировой войны Германия тоже была вынуждена совершать подобные наступательные действия», — отметил он.

Историк добавил, что в экономическом противостоянии коллективного Запада и России Москва также одерживает верх. Пытаясь тягаться с РФ, Евросоюз и США стремятся к своему концу.

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Недавно депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Армия России в ходе СВО увеличила темпы продвижения, а ВСУ становится всё труднее удерживать фронт. Он уверен, что крах киевского режима неизбежен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Николай Рюмин
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