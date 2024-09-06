Армия киевского режима несётся к полному военному коллапсу, об этом сигнализирует отчаянная попытка атаковать Курскую область. С таким мнением выступил именитый французский историк Эммануэль Тодд, известный, в частности, предсказанием распада СССР. Такое заявление он сделал в интервью Figaro.

«Это обычное дело... Это тот вид отчаянных действий, который обычно сопровождают полный военный крах. Ближе к окончанию Второй мировой войны Германия тоже была вынуждена совершать подобные наступательные действия», — отметил он.

Историк добавил, что в экономическом противостоянии коллективного Запада и России Москва также одерживает верх. Пытаясь тягаться с РФ, Евросоюз и США стремятся к своему концу.