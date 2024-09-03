«Россия справится»: Посол предрёк неминуемый крах американскому «проекту Украина»
Антонов: Американский «проект Украина» привёл к огромным жертвам среди славян
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA
Славянский народ понёс огромные жертвы из-за геополитического проекта Соединённых Штатов под названием «Украина», считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Цель этой циничной американской авантюры — навредить России своим оружием, вложив его в чужие руки, отметил дипломат 3 сентября, отвечая на вопросы журналистов.
Так глава диппредставительства прокомментировал недавнюю поездку в США министра обороны Незалежной Рустема Умерова и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Антонов напомнил, что с самого начала украинцы приезжали в Вашингтон за «подарочками» и всегда находили поддержку. Этот раз — не исключение, допустил посол. При этом американские чиновники попросту игнорируют факт использования оружия Штатов для ударов по мирному населению.
«Американский «проект Украина» принёс разрушения и повлёк за собой огромные жертвы славянского народа. Нет никаких сомнений, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены. Судьба оборудования и оружия, поступающего Киеву из США, очевидна: оно будет уничтожено», — резюмировал Антонов.
В Кремле уверены, что Соединённые Штаты напрямую участвуют в конфликте на Украине из-за враждебного настроя по отношению к РФ. Американцы не стесняются даже открыто заявлять о присутствии в рядах ВСУ, но всех ступивших на российскую землю незваных гостей рано или поздно настигает неминуемая кара.