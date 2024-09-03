Славянский народ понёс огромные жертвы из-за геополитического проекта Соединённых Штатов под названием «Украина», считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Цель этой циничной американской авантюры — навредить России своим оружием, вложив его в чужие руки, отметил дипломат 3 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

Так глава диппредставительства прокомментировал недавнюю поездку в США министра обороны Незалежной Рустема Умерова и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Антонов напомнил, что с самого начала украинцы приезжали в Вашингтон за «подарочками» и всегда находили поддержку. Этот раз — не исключение, допустил посол. При этом американские чиновники попросту игнорируют факт использования оружия Штатов для ударов по мирному населению.