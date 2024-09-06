«Долгий дофамин»: Эксперт объяснил, как мотивировать себя на чтение книг

Иногда у людей может возникать состояние, когда не хочется читать книги, хотя есть и время, и любовь к литературе. Чтобы побороть негативный эффект, важно следовать простому правилу — подобрать свой жанр. Об этом заявил основатель литературного агентства Writer’s way Александр Корнев.

По его словам, чтобы мотивировать себя на чтение книг, нужно просто читать то, что нравится, будь то детективы Дарьи Донцовой или эротическая литература. Главное помнить, что если жанр не подошёл, то нет смысла мучить себя. Лучше отложить книгу и продолжить поиски, отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.

«Исследования показывают, что если мы только смотрим фильмы, то мы получаем меньше удовольствия. Чтобы увеличить его, нужно научиться разбираться в предпочтениях и использовать их. Найдите свой «долгий дофамин» — то, что приносит вам наибольшее удовольствие», — подчеркнул Корнев.